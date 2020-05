Poligrafici Printing chiude conti 1° trimestre in decrescita

(Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) –ha annunciato il rinnovo fino al 2023 del contratto di stampa con laEditoriale. La società ha chiuso il 1°con ricavi consolidati per 5,9 milioni contro i 6,6 milioni dell’analogo periodo del 2019. Il Margine operativo lordo consolidato scende a 1,2 milioni contro gli 1,6 milioni precedenti e l’utile consolidato a 0,5 milioni rispetto a 0,8 milioni del 1°2019. Disponibilità finanziarie pari a 2,7 milioni rispetto le disponibilità finanziarie di 2,4 del 31 dicembre 2019 . (Foto: © zefart/123RF)

