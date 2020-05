Plasmaferesi: quanto costa la cura del sangue per il Coronavirus (Di mercoledì 6 maggio 2020) Oggi il Fatto Quotidiano pubblica un articolo a firma di Laura Margottini in cui si parla della Plasmaferesi, ovvero della cura del sangue applicata al Coronavirus SARS-COV-2 e a COVID-19. Cesare Perotti, dirigente di Immunoematologia del Policlinico San Matteo di Pavia, responsabile dello studio che ha coinvolto anche l’ospedale Carlo Poma di Mantova, con il collega del centro trasfusionale Massimo Franchini, l’infettivologo Salvatore Casari e lo pneumologo Giuseppe De Donno, parla anche dei costi della cura. Plasmaferesi: quanto costa la cura del sangue per il Coronavirus Nell’articolo si racconta che secondo fonti del Fatto il gruppo avrebbe scritto fin da marzo al ministero della Salute per chiedere un coordinamento della raccolta del sangue dei guariti senza ricevere risposta. Anche il Comitato tecnico scientifico del governo per il Covid (Cts) non avrebbe ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 6 maggio 2020) Oggi il Fatto Quotidiano pubblica un articolo a firma di Laura Margottini in cui si parla della, ovvero delladelapplicata alSARS-COV-2 e a COVID-19. Cesare Perotti, dirigente di Immunoematologia del Policlinico San Matteo di Pavia, responsabile dello studio che ha coinvolto anche l’ospedale Carlo Poma di Mantova, con il collega del centro trasfusionale Massimo Franchini, l’infettivologo Salvatore Casari e lo pneumologo Giuseppe De Donno, parla anche dei costi dellaladelper ilNell’articolo si racconta che secondo fonti del Fatto il gruppo avrebbe scritto fin da marzo al ministero della Salute per chiedere un coordinamento della raccolta deldei guariti senza ricevere risposta. Anche il Comitato tecnico scientifico del governo per il Covid (Cts) non avrebbe ...

