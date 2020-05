L'ultima superluna del 2020 il 7 maggio. Come vederla (Di mercoledì 6 maggio 2020) La Luna piena prevista per la sera del 7 maggio sarà una superluna, la quarta e l'ultima del 2020. Giovedì la Luna si troverà a una distanza ravvicinata di 361.184 chilometri dalla Terra, mentre la media è poco superiore ai 384 mila chilometri. Una superluna è la coincidenza di una fase di Luna piena con la minore distanza tra la Terra e il suo satellite. L'effetto visivo è un aumento delle dimensioni apparenti della Luna, osservata dalla Terra. Il termine superluna non è propriamente astronomico, dal momento che la definizione tecnico-scientifica del fenomeno di massimo avvicinamento della Luna alla Terra è perigeo lunare. La concomitanza tra Luna piena e passaggio al perigeo, ovvero il punto della sua orbita più vicino alla Terra, si è ormai imposta nel linguaggio popolare ... Leggi su gqitalia Astronomia - gli eventi più importanti di maggio : la cometa SWAN si aggiunge alla lista con l’ultima Superluna del 2020 e le stelle cadenti [INFO] (Di mercoledì 6 maggio 2020) La Luna piena prevista per la sera del 7sarà una, la quarta e l'del. Giovedì la Luna si troverà a una distanza ravvicinata di 361.184 chilometri dalla Terra, mentre la media è poco superiore ai 384 mila chilometri. Unaè la coincidenza di una fase di Luna piena con la minore distanza tra la Terra e il suo satellite. L'effetto visivo è un aumento delle dimensioni apparenti della Luna, osservata dalla Terra. Il terminenon è propriamente astronomico, dal momento che la definizione tecnico-scientifica del fenomeno di massimo avvicinamento della Luna alla Terra è perigeo lunare. La concomitanza tra Luna piena e passaggio al perigeo, ovvero il punto della sua orbita più vicino alla Terra, si è ormai imposta nel linguaggio popolare ...

