Juve e Milan alle prese con i casi Higuain e Ibrahimovic: i due giocatori sono attesi in Italia entro il weekend (Di mercoledì 6 maggio 2020) Zlatan Ibrahimovic e Gonzalo Higuain rientreranno in Italia per la possibile ripresa del campionato post-Coronavirus? Difficile dirlo. L'attaccante svedese del Milan e quello argentino della Juventus fin qui si sono rifiutati di fare rientro ai rispettivi club ma entro il fine settimana dovrebbero (condizionale d'obbligo) tornare sui loro passi e rientrare. Per quanto riguarda Ibra, lo svedese ha rimandato il suo rientro in Italia a data da destinarsi in quanto al momento non si sa ancora con... Leggi su 90min Donnarumma-Juventus - c’è la svolta : mossa del Milan - ora cambia tutto!

Milan - taglio degli stipendi : si punta al "modello Juve" - Maldini al lavoro

Savicevic rivela : "Mi volevano Juve e Roma - ma ho fatto bene a scegliere il Milan" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Zlatane Gonzalorientreranno in Italia per la possibile ripresa del campionato post-Coronavirus? Difficile dirlo. L'attaccante svedese dele quello argentino dellantus fin qui sirifiutati di fare rientro ai rispettivi club ma entro il fine settimana dovrebbero (condizionale d'obbligo) tornare sui loro passi e rientrare. Per quanto riguarda Ibra, lo svedese ha rimandato il suo rientro in Italia a data da destinarsi in quanto al momento non si sa ancora con...

forumJuventus : Balotelli: 'Sono stato ad un passo dalla Juve, poi è arrivato galliani e ho scelto il Milan' ???… - MichyTwenty : RT @cmdotcom: #Milan e #Juve: i casi #Ibrahimovic e #Higuain richiamati in Italia. Tanti dubbi, ma sono attesi entro il weekend https://t.c… - loris_assi : Anni pre-calciopoli: dal '98 al 2006: Rigori a favore in 280 match di SerieA: 70 #Milan 57 Roma 55 Lazio 54 Nap… - Deutschland_BRD : Milan testet, Juve trainiert individuell - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Milan e #Juve: i casi #Ibrahimovic e #Higuain richiamati in Italia. Tanti dubbi, ma sono attesi entro il weekend https://t.c… -