Vecchie e nuove povertà a Roma durante la pandemia

Vanessa corre incontro ai volontari che hanno portato la spesa nel campo. Saltella con la cugina Esmeralda sul piazzale d’asfalto in un sabato pomeriggio di maggio. Le mancano la scuola, i compagni, l ...

Il confinamento che spegne l’adolescenza

Si chiama Romeo, ha 16 anni e abita tre piani sopra il mio appartamento, nel 20° arrondissement di Parigi. Dall’inizio del confinamento l’ho visto costruirsi un tavolo da ping-pong con un’asse polvero ...

