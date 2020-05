Hanno rubato le ceneri di Elena Aubry, la madre disperata: «Un gesto indegno» (video) (Di mercoledì 6 maggio 2020) Rubate le ceneri di Elena Aubry, la ragazza 25enne che ha perso la vita in motocicletta a causa di una buca a Roma. Una tragedia avvenuta esattamente due anni fa. «Una notizia che mai avrei voluto dare. Hanno rubato le ceneri di Elena». Inizia così il video postato su Facebook da Graziella Viviano, la mamma di Elena, la 25enne morta su via Ostiense il 6 maggio 2018. «Mai avrei pensato di dover fare una diretta per dire una cosa di questo genere. Sono appena uscita dai carabinieri – spiega la donna – è successa una cosa allucinante. È l’anniversario della morte di mia figlia. Hanno aperto il sepolcro di Elena, dove erano le sue ceneri. Sono sparite. Qualcuno le ha rubate. Abbiamo fatto adesso la denuncia ai carabinieri e ora faccio un appello a chiunque sappia qualcosa. Vi chiedo un aiuto: so che molte persone volevano bene a ... Leggi su secoloditalia Elena Aubry - la rabbia della mamma a due anni dalla morte : «Hanno rubato le sue ceneri dal sepolcro»

