Future USA positivi grazie a risultati Blue Chips (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – I Future USA si confermano positivi nel primo pomeriggio, anticipando una partenza buona per Wall Street, a dispetto del dato di ADP sugli occupati che sono crollati più delle attese di oltre 20 milioni di unità. A sostenere il sentiment del mercato contribuiscono i risultati di alcune Blue Chips, come General Motors, che ha chiuso i conti in utile e bruciato meno cassa di quanto previsto. Bene anche Wendy’s, che ha riportato un calo delle vendite inferiore al previsto, mentre soffre Walt Disney, che ha azzerato i profitti a causa della crisi. Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,63% a 23.911 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,49% a 2.872 punti e quello sul Nasdaq dello 0,60% a 8,977 punti. Leggi su quifinanza Future USA in rialzo con inizio Fase 2

