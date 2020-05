Ecco Archie! 1 anno oggi | il figlio di Harry e Meghan Markle è sempre più uguale a papà

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Buon complepiccolo Archie: ildicompie 1. E la prima candelina del bimbo, che non è altezza reale né ha altri titoli concessi per nascita dalla bisnonna, la spegne a Los Angeles, dove i genitori si sono trasferiti dopo lo strappo con la royal family. Ma in occasione di questa giornata di festa, i dissapori tra gli ex duchi di Sussex e la famiglia reale possono ritenersi superati. Quantomeno messi in stand by. “Tregua” per il piccolo Archie: la famiglia è tornata unita negli auguri al primogenito. “Auguriamo ad Archie un felicissimo primo comple”, hscritto Kate Middleton e il principe William, pubblicando sul proprio profilo Instagram la foto scattata dopo il battesimo del nipotino. A ruota sono arrivati gli auguri di ‘nonno Galles’ e della regina Elisabetta. (Continua ...