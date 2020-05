Di Matteo conferma le accuse: «Bonafede ebbe lo stop da qualcuno. E disse una frase che mi fece pensare» (Di mercoledì 6 maggio 2020) «Prima una proposta, poi un’altra» dal ministro Bonafede. «Da allora mi sono sempre chiesto cosa era accaduto nel frattempo. Se, e da dove, fosse giunta una indicazione negativa. Magari uno stop degli alleati o da altri, questo io non posso saperlo». Il consigliere del Csm Antonino Di Matteo torna a parlare della richiesta arrivata nel giugno del 2018 da Bonafede di accettare l’incarico di capo del Dap. In una intervista a “Repubblica”, l’ex pm della trattativa tra Stato e mafia spiega cosa accadde in quelle 48 ore, dopo averne parlato nella trasmissione “Non è l’Arena” su La7. Di Matteo: quel lunedì 18 giugno «Era lunedì 18 giugno», racconta. «Ero a Palermo, a casa, il giorno dopo sarei tornato a Roma, nel mio ufficio alla Procura nazionale antimafia. Squillò il ... Leggi su secoloditalia Don Matteo : riconfermata la tredicesima stagione

Don Matteo 13 - confermata la nuova stagione della fiction

Don Matteo : riconfermata la tredicesima stagione (Di mercoledì 6 maggio 2020) «Prima una proposta, poi un’altra» dal ministro. «Da allora mi sono sempre chiesto cosa era accaduto nel frattempo. Se, e da dove, fosse giunta una indicazione negativa. Magari unodegli alleati o da altri, questo io non posso saperlo». Il consigliere del Csm Antonino Ditorna a parlare della richiesta arrivata nel giugno del 2018 dadi accettare l’incarico di capo del Dap. In una intervista a “Repubblica”, l’ex pm della trattativa tra Stato e mafia spiega cosa accadde in quelle 48 ore, dopo averne parlato nella trasmissione “Non è l’Arena” su La7. Di: quel lunedì 18 giugno «Era lunedì 18 giugno», racconta. «Ero a Palermo, a casa, il giorno dopo sarei tornato a Roma, nel mio ufficio alla Procura nazionale antimafia. Squillò il ...

davidealgebris : Di Matteo : conferma accusa di Associazione in Concorso Mafioso a Bonafede . “Fatti non percezioni”. Come ovvio ri… - GiacomoGaruti : La vicenda di Giletti e Di Matteo conferma un dettaglio che già sapevamo: • I grillini sono ultras. • Il M5S non è… - SecolodItalia1 : Di Matteo conferma le accuse: «Bonafede ebbe lo stop da qualcuno. E disse una frase che mi fece pensare»… - MarisaBoso : RT @laura_maffi: Spataro: “Di Matteo ha sbagliato, così disonora le istituzioni” L’ex procuratore di Torino ed ex magistrato antiterrorismo… - giaba1972 : RT @LaVeritaWeb: Nino Di Matteo accusa il Guardasigilli: «Mi voleva capo del Dap, i mafiosi gli fecero cambiare idea». Lui si dice «esterre… -