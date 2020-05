Cristina Chiabotto, il selfie dall’alto col micro top è tanta roba: gente svenuta (Di mercoledì 6 maggio 2020) Cristina Chiabotto è di una bellezza incantevole. I suoi scatti sono quasi sempre sensazionali e la modella e conduttrice ha voluto incantare tutti anche qualche ora fa, postando una foto destinata a far rumore a lungo. Il suo viso è praticamente perfetto, così come il suo corpo. E in questa circostanza il selfie ha permesso di mettere in luce un dettaglio ‘bollente’ del suo fisico, che ovviamente i suoi fan non hanno potuto non fare a meno di guardare molto attentamente e nitidamente. L’ex ‘Miss Italia’, vincitrice del concorso di bellezza nell’ormai lontano 2004, è riuscita a far rimanere tutti a bocca spalancata. Alcuni suoi follower hanno accusato quasi dei malori, mentre altri sono rimasti sicuramente incollati davanti al proprio pc o smartphone. Il risultato finale è stato contraddistinto da una marea di mi ... Leggi su caffeinamagazine Cristina Chiabotto Instagram selfie dall’alto tradisce - top troppo scollato : davanzale ‘esplode’

Cristina Chiabotto stende i fan : “Possibile che sei sempre più gnocca?”

Splendore Cristina Chiabotto : non esita a ‘esibirle’. Ma col suo stile impeccabile (Di mercoledì 6 maggio 2020)è di una bellezza incantevole. I suoi scatti sono quasi sempre sensazionali e la modella e conduttrice ha voluto incantare tutti anche qualche ora fa, postando una foto destinata a far rumore a lungo. Il suo viso è praticamente perfetto, così come il suo corpo. E in questa circostanza ilha permesso di mettere in luce un dettaglio ‘bollente’ del suo fisico, che ovviamente i suoi fan non hanno potuto non fare a meno di guardare molto attentamente e nitidamente. L’ex ‘Miss Italia’, vincitrice del concorso di bellezza nell’ormai lontano 2004, è riuscita a far rimanere tutti a bocca spalancata. Alcuni suoi follower hanno accusato quasi dei malori, mentre altri sono rimasti sicuramente incollati davanti al proprio pc o smartphone. Il risultato finale è stato contraddistinto da una marea di mi ...

GiorgioSann : Cristina Chiabotto Instagram selfie dall’alto tradisce, top troppo scollato: davanzale ‘esplode’ - JimmyBancoPost4 : Le foto degli evasori fiscali che ho postato vengono da questo interessantissimo articolo. ?? - zazoomnews : Cristina Chiabotto stende i fan: “Possibile che sei sempre più gnocca?” - #Cristina #Chiabotto #stende - BotElenoire : chi mi fara'gli auguri si ritrovera'trasformato immediatamente in Cristina Chiabotto ,dai via .elenoire ferruzzi - Feffe1992 : RT @lupoalessio1999: Anzi, vi do una statistica molto importante ecco tutte le edizioni di BALLANDO andate in onda in autunno: 2005 (ed.2)… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Chiabotto Cristina Chiabotto selfie dall'alto tradisce, top troppo scollato: davanzale 'esplode' UrbanPost Paolo Belli: il ritorno di… Ci baciamo tutta la notte

“Ci baciamo tutta la notte” è stata la fortunata sigla di “Torno sabato”, storico programma di successo in prime time su Rai1 condotto da Giorgio Panariello con la partecipazione di Paolo Belli e la s ...

Paolo Belli, anima funky per "Ci baciamo tutta la notte". La versione inedita VIDEO

Nuova veste per “Ci baciamo tutta la notte” (Etich. CinicoDisincanto), uno dei pezzi più noti di Paolo Belli. Il cantante emiliano ed i suoi musicisti hanno deciso di utilizzare il tempo a disposizion ...

“Ci baciamo tutta la notte” è stata la fortunata sigla di “Torno sabato”, storico programma di successo in prime time su Rai1 condotto da Giorgio Panariello con la partecipazione di Paolo Belli e la s ...Nuova veste per “Ci baciamo tutta la notte” (Etich. CinicoDisincanto), uno dei pezzi più noti di Paolo Belli. Il cantante emiliano ed i suoi musicisti hanno deciso di utilizzare il tempo a disposizion ...