Coronavirus, quello che abbiamo imparato (e quello che non sappiamo ancora) (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sono passati mesi dai primi contagi di coronavirus e i ricercatori di tutto il mondo sono al lavoro per mettere a punto un vaccino. Ma sul Sars-CoV-2 ignoriamo ancora la maggior parte degli aspetti. Non sappiamo ancora quante persone siano state realmente esposte e che livello di immunità di gregge potremmo aver raggiunto. Dai dati disponibili sull’epidemia risulta che le classi di età più colpite, sia in termini di casi che di decessi, sono quelle adulto-anziane: in Italia l’età media dei casi è di 62 anni (con circa l’1% dei casi con età inferiore ai 18 anni). Abbiamo appurato che i primi casi si sono verificati nella città cinese di Wuhan, ma non abbiamo ancora certezze su come il virus si sia sviluppato. I punti interrogativi sono ancora tanti. Leggi su vanityfair Coronavirus - i virologi : «Ecco tutto quello che può succedere nelle prossime settimane»

Coronavirus - Laura Pausini : "Il termometro digitale passa da 33 gradi a 38 come fosse nulla - meglio quello anni '80"

In Emilia-Romagna, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si sono registrati 26.016 casi di positività,rispetto a ieri (quando erano stati 208): incremento fra i più bassi in assoluto fra quelli reg ...

Rovigo, 6 maggio 2020 - "I termoscanner ordinati dal Patriarca di Venezia non servono più per i funerali, ma potremmo usarli magari per le messe quando riprenderanno". Monsignor Adriano Tessarollo, ve ...

