Coronavirus, Ilaria Capua: “Non sarà il vaccino a farci uscire da questo incubo, il trattamento con il plasma è una pratica vecchissima ma rischiosa” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Dal vaccino al distanziamento fisico fino alle cure con il plasma, la nota virologa Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center University of Florida, ha fatto il punto sulla lotta al Coronavirus a ‘Dimartedì’ su La 7. Ecco le sue parole: “Non sarà il vaccino che ci porterà fuori da quest’incubo nell’immediato, i vaccini sono sicuri, ma per essere tali ci vogliono tempo e attenzione”. La virologa poi aggiunge: “Sappiamo ormai che questo virus si trasmette in determinate situazioni: nella stragrandissima maggioranza dei casi la trasmissione del virus avviene per contatto e vicinanza fisica con un infetto. Dobbiamo, quindi, comportarci da persone serie. La responsabilità è nelle nostre mani. Sono necessari il distanziamento fisico, che non è affatto uno scherzo, e le norme ... Leggi su meteoweb.eu Ilaria Capua riaccende il confronto : «Attenti - l’aria condizionata può veicolare il coronavirus»

