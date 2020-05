Coronavirus, è record di guariti in Italia: quasi 7mila rispetto a ieri. Ma altri 369 morti (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag – I dati sul Coronavirus in Italia, forniti come di consueto dalla Protezione Civile, sono in buona parte incoraggiati. Oggi infatti sono stati segnati da due record: su calo dei malati e aumento dei guariti. Nelle ultime 24 ore i malati in meno sono quasi 7mila in meno. Per l’esattezza rispetto a ieri -6.939. Mentre l’incremento dei guariti rispetto a ieri è di 8.014, ovvero l’incremento più alto in assoluto di pazienti guariti dall’inizio dell’epidemia. Il dato invece decisamente meno confortante è quello sui decessi, tornati a salire oggi in modo sensibile. In Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 369 morti in totale, dei quali 222 in Lombardia. Un aumento purtroppo non indifferente rispetto alla giornata di ieri quando ne erano stati registrati 236. Positivi al contrario i dati sui ricoveri: ad oggi in ... Leggi su ilprimatonazionale Coronavirus : è record di guariti nelle ultime 24 ore. Tornano invece a salire le vittime : 369 da ieri

