CEB e Iren sottoscrivono finanziamento per investimenti settore idrico

(Teleborsa) – CEB – Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa ed Iren hanno firmato un accordo di finanziamento del tipo Public Finance Facility (PFF) per un ammontare di 80 milioni di euro, per finanziare investimenti sostenibili nel settore idrico nelle province di Genova e Parma. Il finanziamento è utilizzabile in più tranche con una durata fino a 16 anni. L'area, che conta circa 1,1 milioni di abitanti e 75 Comuni, potrà beneficiare degli investimenti relativi al miglioramento della rete idriche., con particolare riguardo all'espansione ed al miglioramento della rete acquedottistica e fognaria e dei sistemi di depurazione. L'investimento totale previsto nel periodo 2019-2021 è pari a circa 290 milioni di Euro, di cui il 28% coperto dal prestito erogatodalla CEB. Le risorse saranno utilizzate per la sostituzione delle ...

