Barbara d’Urso si sfoga sui social: “Mi sto sciogliendo di lacrime” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Barbara d’Urso sui social confessa: “Mi sto sciogliendo di lacrime” Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la serie Tv dedicata a Padre Pio. E tra i tanti telespettatori della fiction ce ne è stata anche una molto famosa e amata dal pubblico a casa. Chi? Nientepopodimeno che Barbara d’Urso, la quale non ha fatto mistero sul social fotografico di essersi molto commossa nel seguire questa emozionante e toccante serie Tv dedicata a uno dei santi più amati dagli italiani. Cosa ha scritto? La donna ha dapprima pubblicato nelle sue storie su instagram l’immagine di Sergio Castellitto nei panni di Padre Pio, e nella didascalia ha scritto: “Mi sa che è meglio che io tenti di andare a dormire….Mi sto sciogliendo di lacrime…” E la stessa emozione l’hanno avuta anche tantissimi telespettatori visto il tenore ... Leggi su lanostratv Barbara D’Urso - compleanno con una persona speciale : ecco chi è

“Mi ha starnutito in faccia!”. Pomeriggio 5 - l’ospite di Barbara D’Urso su tutte le furie. Caos in diretta : cosa è successo

Lorella Cuccarini sotterra l’ascia di guerra : il gesto amorevole verso Barbara D’Urso [FOTO] (Di mercoledì 6 maggio 2020)d’Urso suiconfessa: “Mi stodi lacrime” Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la serie Tv dedicata a Padre Pio. E tra i tanti telespettatori della fiction ce ne è stata anche una molto famosa e amata dal pubblico a casa. Chi? Nientepopodimeno ched’Urso, la quale non ha fatto mistero sulfotografico di essersi molto commossa nel seguire questa emozionante e toccante serie Tv dedicata a uno dei santi più amati dagli italiani. Cosa ha scritto? La donna ha dapprima pubblicato nelle sue storie su instagram l’immagine di Sergio Castellitto nei panni di Padre Pio, e nella didascalia ha scritto: “Mi sa che è meglio che io tenti di andare a dormire….Mi stodi lacrime…” E la stessa emozione l’hanno avuta anche tantissimi telespettatori visto il tenore ...

stanzaselvaggia : Ieri (che novità) nel programma di Barbara D’Urso è stata data una informazione sbagliata e pericolosa: NON è vero… - matteosalvinimi : Amici, tra poco sarò in diretta da Barbara D'Urso. Se vi va, vi aspetto alle 21.40 su Canale 5! #noneladurso… - matteosalvinimi : Ora in diretta da Barbara d’Urso su Canale 5. #noneladurso ?? LIVE ?? - infoitcultura : Pomeriggio 5, uomo si cala i pantaloni davanti all’inviata di Barbara d’Urso. Il video che fa il giro del web - Chiedonoperme : RT @thacnat: Dicono che non ha fatto manco in tempo a finire il lockdown che già il fiume Sarno è tornato nero. Dove sono finiti i droni? C… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso “Ma che hai fatto alla faccia”? Barbara D'Urso irriconoscibile Foto Zazoom Blog