Travaglio dice che «chi vuol compiacere i boss non offre a Di Matteo il posto che fu di

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 5 maggio 2020) Da domenica sera, dopo le dichiarazioni di Nino Dia Non è L’Arena, su La 7, si è aperto un vero e proprio pandemonio attorno alla figura di Alfonso Bonafede. Il pm, infatti, ha dichiarato da Massimo Giletti di aver ricevuto una proposta per guidare il Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) ma che quella stessa offerta, portata avanti dal Ministro della Giustizia, sia stata ritirata dopo le reazioni avverse deidella Mafia. Una grave accusa che ha provocato la richiesta di chiarimenti e – in alcuni casi – le dimissioni del capo del Dicastero di Grazia e Giustizia. Una delle versioni più attese è, come ovvio, quella di Marcosu Bonafede e Di. Il direttore de Il Fatto Quotidiano ha provato a ricostruire quanto accaduto, non sbilanciandosi più di tanto. LEGGI ANCHE > Disu ...