Stallo Dl Maggio | ritardo su nuove norme UE per aiuti di Stato

(Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Il varo del Dlda parte del Consiglio dei Ministri – già in nettorispetto alla tabella di marcia – rischia di subire un nuovo rinvio rispetto alle intenzioni. Servirà infatti più tempo per avere dalla Commissione europea una risposta sul nuovo regime che dovrebbe allentare temporaneamente le regole UE suglidiriguardo al settore specifico delle ricapitalizzazioni di imprese. Un dossier che il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, come lui stesso ha confermato, attende per poter meglio definire il perimetro del pacchetto di misure per le aziende da inserire nel provvedimento. Roma aspettava una risposta oggi e Gualtieri aveva ribadito, ieri, che il “nuovo adattamento del Temporary Framwork suglidiavrà un impatto diretto su una delle parti più importanti del ...