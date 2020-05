Spadafora: «Ok a ripartire, ma in sicurezza. Entro fine maggio diremo se la Serie A riprende» (Di martedì 5 maggio 2020) Il Corriere della Sera intervista il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. «La maggioranza degli italiani non vede di buon occhio la ripresa del campionato. Ma io non bado in questo momento ai sondaggi. Il calcio è un mondo importante del Paese, lo conosco bene a differenza di chi vuol far passare un messaggio diverso. Legittimi gli interessi economici, ma quando si va su altro tipo di attacchi, pressioni e strumentalizzazioni, questo atteggiamento non fa bene a nessuno». Spadafora rivendica di non essere contrario alla ripartenza del calcio. «Sarebbe surreale per un ministro dello Sport demonizzare il calcio. Mi auguro di ripartire, ma lo deciderà il governo. Dal 18 maggio riprenderanno gli allenamenti di squadra. Sul campionato ci baseremo su elementi scientifici, oggi non disponibili. A metà maggio si potrà fare una previsione ... Leggi su ilnapolista Il deputato Nobili contro Spadafora : "Crociata contro il calcio - la maggioranza vuole ripartire!"

Salvini e Renzi contro Spadafora : “Il campionato deve ripartire”

Renzi : “Spadafora non è il padrone del calcio - il campionato deve ripartire” (Di martedì 5 maggio 2020) Il Corriere della Sera intervista il ministro dello Sport, Vincenzo. «Laranza degli italiani non vede di buon occhio la ripresa del campionato. Ma io non bado in questo momento ai sondaggi. Il calcio è un mondo importante del Paese, lo conosco bene a differenza di chi vuol far passare un messaggio diverso. Legittimi gli interessi economici, ma quando si va su altro tipo di attacchi, pressioni e strumentalizzazioni, questo atteggiamento non fa bene a nessuno».rivendica di non essere contrario alla ripartenza del calcio. «Sarebbe surreale per un ministro dello Sport demonizzare il calcio. Mi auguro di, ma lo deciderà il governo. Dal 18riprenderanno gli allenamenti di squadra. Sul campionato ci baseremo su elementi scientifici, oggi non disponibili. A metàsi potrà fare una previsione ...

Sport_Mediaset : #Aic, #Calcagno: 'Il calcio deve provare a ripartire. Spero che #Spadafora non sia avverso a questo sport'.… - marcoconterio : 29 aprile 2020 'Nei prossimi giorni potremmo avere una sorpresa. La maggioranza dei presidenti di A potrebbe chiede… - SimoneAvsim : Dunque #Spadafora si augura che il calcio possa ripartire ma da parte sua garantisce che non se ne parla. Mettendo… - infoitsport : Zavaglia: 'Spadafora, avversione immotivata verso il calcio. Bisogna ripartire' - infoitsport : Spadafora: “Per ora non se ne parla proprio di far ripartire la Serie A: non cambia niente” -