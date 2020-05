Sorpreso a consumare nel bar | multa e sospensione dell’attività

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Il titolare di un bar della città dell’Anfiteatro è stato sanzionato ed è stata disposta ladell’attività. Gli agenti della Polizia municipale, guidati dal comandante Giuseppe Aulicino, sono intervenuti in un bar cittadino perché al suo interno vi era una persona sorpresa ae quindi in violazione delle misure previste dall’Ordinanza Regionale n.42 del 2 maggio. “Un plauso alla nostra Polizia municipale che, in questo periodo, è chiamata ad un lavoro straordinario. Ce la faremo soltanto rispettando le regole e con la massima collaborazione. Occorre serietà, da parte di tutti“, ha dichiarato il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra. L'articolonel bar:...