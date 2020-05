Roma | esplode una palazzina a Marino | estratte vive due donne e una bambina di quattro

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 5 maggio 2020) Fuga di gas con esplosione in unain via Carissimi, nel centro storico di). Tre persone, duee unadalle macerie dai Vigili del Fuoco, sono rimaste ferite. La piccola di 4 anni e la madre 31enne sono state trasportate all’ospedale di Frascati per ferite lievi. Più grave, invece, a quanto si apprende, una donna di circa 50 anni di origini romene che è stata trasferita all’ospedale Sant’Eugenio. Le ricerche dei soccorritori aGrande paura, i soccorritori subito all’opera. Si temeva il peggio. Inizialmente si era infatti sparsa la voce di una quarta persona sotto le macerie. Però, come si è appreso in seguito, fortunatamente non era presente nell’edificio. I Vigili del fuoco hanno continuato a lavorare a lungo per mettere in sicurezza tutta l’area coinvolta. Molti ...