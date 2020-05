“Preferisco non leggere Spadafora, spesso cambia idea”, la frecciata del direttore generale di Serie A (Di martedì 5 maggio 2020) Il Sassuolo ha ripreso la preparazione in vista della ripresa del campionato di Serie A, i prossimi giorni saranno fondamentali per la decisione definitiva. Ha affrontato l’argomento il direttore generale del club neroverde, Giovanni Carnevali, come riporta Tutti Convocati. “Ultimamente preferisco non leggere le dichiarazioni del Ministro Spadafora, anche perchè spesso cambia idea. L’unica cosa importante è che in queste ore siamo riusciti a ripartire con gli allenamenti. C’è la volontà di tutti i club, in mezzo a tantissime difficoltà, di chiudere la stagione. La riapertura di ieri è una grandissima opportunità e un grande motivo di gioia per i ragazzi che ieri sono venuti ad allenarsi con il sorriso sulle labbra. Si allenano sei giocatori alla volta, con un solo preparatore atletico e un medico. Il tutto ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 5 maggio 2020) Il Sassuolo ha ripreso la preparazione in vista della ripresa del campionato di Serie A, i prossimi giorni saranno fondamentali per la decisione definitiva. Ha affrontato l’argomento ilgenerale del club neroverde, Giovanni Carnevali, come riporta Tutti Convocati. “Ultimamente preferisco nonle dichiarazioni del Ministro, anche perchèidea. L’unica cosa importante è che in queste ore siamo riusciti a ripartire con gli allenamenti. C’è la volontà di tutti i club, in mezzo a tantissime difficoltà, di chiudere la stagione. La riapertura di ieri è una grandissima opportunità e un grande motivo di gioia per i ragazzi che ieri sono venuti ad allenarsi con il sorriso sulle labbra. Si allenano sei giocatori alla volta, con un solo preparatore atletico e un medico. Il tutto ...

