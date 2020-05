Perché tutti si aspettano che con la fase 2 i contagi riprendano a crescere (Di martedì 5 maggio 2020) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Cosa succederà con il progressivo allentamento del lockdown? Quanti nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 possiamo aspettarci di avere tra un mese, tra tre o tra sei? Dove e come si creeranno eventuali nuovi focolai epidemici? In assenza di oracoli, di sfere di cristallo e di macchine del tempo, tutto quello che oggi gli scienziati sono in grado di fare è formulare degli scenari, ossia elaborare dei modelli che diano una descrizione matematica delle possibili evoluzioni del contagio a medio e lungo termine. Lo anticipiamo fin da subito: annunciare in questo momento delle valutazioni quantitative sulla seconda metà del 2020 è possibile solo dopo aver fatto una serie di approssimazioni, assunzioni e semplificazioni. Dunque non ha senso proporre dei numeri senza aver chiarito con precisione quali siano le premesse da cui i ... Leggi su wired Ecco perché bisognerebbe lavare il viso con aceto di mele tutti i giorni

SBMM : cos’è e perchè tutti lo criticano?

Coronavirus - perché tutti snobbano la terapia con il plasma iperimmune? (Di martedì 5 maggio 2020) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Cosa succederà con il progressivo allentamento del lockdown? Quanti nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 possiamo aspettarci di avere tra un mese, tra tre o tra sei? Dove e come si creeranno eventuali nuovi focolai epidemici? In assenza di oracoli, di sfere di cristallo e di macchine del tempo, tutto quello che oggi gli scienziati sono in grado di fare è formulare degli scenari, ossia elaborare dei modelli che diano una descrizione matematica delle possibili evoluzioni delo a medio e lungo termine. Lo anticipiamo fin da subito: annunciare in questo momento delle valutazioni quantitative sulla seconda metà del 2020 è possibile solo dopo aver fatto una serie di approssimazioni, assunzioni e semplificazioni. Dunque non ha senso proporre dei numeri senza aver chiarito con precisione quali siano le premesse da cui i ...

CremoniniCesare : Ieri ho cantato #Mondo in versione piano e voce a #CTCF su @RaiDue. Grazie a tutti i tecnici che mi hanno permesso… - stefanoepifani : Leggo messaggi di chi sta prendendo la #Fase2 come una fase di “uscita” dalla crisi. È il modo migliore di rientrar… - FBiasin : Al netto degli errori (tanti) di Orsato in quell'#InterJuve, oggi #Pecoraro dimostra perché non era adatto in quel… - medvssam : + attesa che pubblicasse qualcosa per dare il suo sostegno e invece vedevo solo roba sua nell'agriturismo in toscan… - expiphvny : RT @let_me_fly_0: Ma posso sapere perché tutto è sempre colpa della Jik*ok? -?? e ?? interagiscono e tutti contro la Jik*ok -?? e ?? interagisc… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché tutti Tutti gli alunni in classe a settembre? I costi sarebbero proibitivi: ecco perché Azzolina parla di didattica “mista” La Tecnica della Scuola