"Partite più brevi contro gli infortuni", ma la Premier boccia l'Assocalciatori inglese (Di martedì 5 maggio 2020) Gordon Taylor, amministratore delegato dell'Associazione dei giocatori inglesi – il Tommasi d'oltremanica – ha proposto che alla ripresa si potrebbero prendere in considerazione tempi più brevi. I calciatori, insomma, visto il poco tempo per tornare in forma e il gran caldo, hanno paura degli infortuni e vorrebbero diminuire la durata del gioco. Ma la Premier League risponde immediatamente troncando sul nascere ogni discussione: l'idea non è "sul tavolo". "Non ci sono state discussioni al riguardo", ha detto il presidente della Football League Rick Parry. "Ma non credo che dovremmo escludere qualsiasi idea, anche creativa, per tornare a giocare". Secondo Tayler, quella di abbassare la durata del gioco, è una proposta come un'altra per combattere l'affaticamento dei giocatori, con ...

