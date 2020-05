Palestre riapertura | via dal 18 maggio | le modalità previste

(Di martedì 5 maggio 2020) Situazione, il Ministero dello Sport punta a fare riprendere le strutture sportive che si metteranno in regola per tale data. Anche leverso la. Come previsto dall’ultimo Dpcm, pure i luoghi deputati al benessere del corpo riprenderanno la loro attività nella Fase 2, con la data ufficiale indicata al 18… L'articolovia dal 18le modalitàè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

diegonanni76 : Pronto il protocollo per la riapertura di palestre e centri sportivi dal 18 maggio (via Corriere) - planetpaul65 : RT @neXtquotidiano: La possibile riapertura delle palestre dal #18maggio: ecco le regole - ciaodom : RT @neXtquotidiano: La possibile riapertura delle palestre dal #18maggio: ecco le regole - neXtquotidiano : La possibile riapertura delle palestre dal #18maggio: ecco le regole - Noovyis : (La possibile riapertura delle palestre dal 18 maggio: ecco le regole) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Palestre riapertura

Corriere della Sera

La data prevista è quella dell’1 giugno. Ma la riapertura di centri estetici, parrucchieri e palestre potrebbe essere anticipata. Almeno in alcune Regioni. Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ...Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Secondo giorno di Fase 2 per l’Italia, da ormai oltre due mesi alle prese con l’emergenza Coronaviru ...