Nadal: lo sport non è tutto uguale, ed è un lavoro. Se mi alleno non sono un privilegiato (Di martedì 5 maggio 2020) Per Rafa Nadal il 2020 è andato. Il tennis, se va bene, tornerà nel 2021. “Almeno spero”, dice in una lunga intervista a El Pais. Il campione spagnolo è in quarantena a Maiorca, ed è finito al centro di una piccola polemica: accusato di essere un privilegiato che difende i diritti dei privilegiati. Nadal è proprio l’esatto opposto, e al Pais spiega: “Siamo in un momento in cui tutti sono molto sensibili. Qualsiasi commento o messaggio che puoi dare viene politicizzato, e quelli che si sentono attaccati la prendono male. Ma io sono un cittadino, che paga le tasse, e quindi ho il diritto di commentare. Ho semplicemente detto che credo che quando le persone tornano a lavorare un alpinista o un triatleta devono avere la possibilità di tornare ad allenarsi. Io non chiedo nulla, perché il tennis non è il primo ... Leggi su ilnapolista LIVE Coronavirus - cancellazioni e contagi nello sport. Nadal lancia una raccolta fondi - si chiude la stagione del rugby italiano

LIVE Coronavirus - cancellazioni e contagi nello sport. Spadafora : “Difficile riprendere a maggio” - Nadal lancia una raccolta fondi (Di martedì 5 maggio 2020) Per Rafail 2020 è andato. Il tennis, se va bene, tornerà nel 2021. “Almeno spero”, dice in una lunga intervista a El Pais. Il campione spagnolo è in quarantena a Maiorca, ed è finito al centro di una piccola polemica: accusato di essere unche difende i diritti dei privilegiati.è proprio l’esatto opposto, e al Pais spiega: “Siamo in un momento in cui tuttimolto sensibili. Qualsiasi commento o messaggio che puoi dare viene politicizzato, e quelli che si sentono attaccati la prendono male. Ma ioun cittadino, che paga le tasse, e quindi ho il diritto di commentare. Ho semplicemente detto che credo che quando le persone tornano a lavorare un alpinista o un triatleta devono avere la possibilità di tornare ad allenarsi. Io non chiedo nulla, perché il tennis non è il primo ...

napolista : Nadal: lo sport non è tutto uguale, ed è un lavoro. Se mi alleno non sono un privilegiato Il campione a El Pais: p… - OA_Sport : Tennis, la Spagna organizza una serie di tornei per l’estate: Nadal e Muguruza verso il no - AceccKramer : @edw331 chiaro quando vedi in uno sport campionissimi che durano tanto è perchè il livello è basso . Poi messi o na… - ItaSportPress : Pagliuca a ISP: 'Mi mancano la Virtus e Nadal, ma giusto fermare lo sport. Vialli re degli scherzi' -… - OA_Sport : Rafa #Nadal, #Tennis: “Meglio non affrettare la ripartenza per evitare rischi, io attendo a casa senza potermi alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Nadal sport Nadal: lo sport non è tutto uguale, ed è un lavoro. Se mi alleno non sono un privilegiato IlNapolista Chi è il GOAT? Agassi non ha dubbi: “Federer il più forte di sempre”

C'è un argomento che esalta gli appassionati, tanto più in tempo di coronavirus con lo stop del tennis fissato al momento fino al 12 luglio e grande incertezza sui tempi di ripresa dei circuiti mondia ...

Sonego: «Al circolo in tuta e poi doccia a casa: basta che si giochi»

Lorenzo Sonego è uno dei volti della nouvelle vague del tennis azzurro. Torinese, 25 anni fra qualche giorno, numero 46 della classifica mondiale congelata dall’interruzione dello sport. Lorenzo ha sa ...

C'è un argomento che esalta gli appassionati, tanto più in tempo di coronavirus con lo stop del tennis fissato al momento fino al 12 luglio e grande incertezza sui tempi di ripresa dei circuiti mondia ...Lorenzo Sonego è uno dei volti della nouvelle vague del tennis azzurro. Torinese, 25 anni fra qualche giorno, numero 46 della classifica mondiale congelata dall’interruzione dello sport. Lorenzo ha sa ...