Micheal Bublé | per la prima volta dopo la guarigione dal cancro il figlio appare sui

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 maggio 2020) “E’ lui il nostro supereroe, è per noi motivo di ispirazione“, con queste parole Michael Bublè e sua moglie Luisana Lopilato si sono rivolti al piccolo Noah durante una diretta Instragram. Nel 2016 la coppia aveva annullato tutti i loro impegni per dedicarsi alche a soli tre anni si era ritrovato a lottare contro unal fegato.mesi la malattia era in remissione completa e oggi l’intera famiglia, che nel 2016 e nel 2018 ha dato il benvenuto a Elisa e Vida Amber Betty, è tornata alla normalità. Qualche giorno fa la sorpresa ai fan, durante una diretta Instragram è apparso, per ladall’annuncio della, Noah che ora ha quasi sette anni ed è in piena salute: “Vieni qui a salutare, sei sempre il benvenuto. Dicci perché il venerdì è il tuo giorno ...