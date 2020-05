Marco Travaglio e la doppia difesa di Di Matteo e Bonafede (Di martedì 5 maggio 2020) Dopo le dimissioni di Basentini seguite alla scarcerazione dei boss mafiosi e alle polemiche di Massimo Giletti a Non è l’Arena, la partecipazione di Nino Di Matteo alla trasmissione su La7 ha fatto finire nei guai il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa per aver scelto Basentini invece del PM di Palermo. Da Giletti Di Matteo ha raccontato che nel 2018 gli era stato proposto dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede di dirigere il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ma pochi giorni dopo Bonafede ci ripensò, offrendogli il posto che fu di Falcone al ministero della giustizia presso il dipartimento degli affari penali. Ma il dott. Di Matteo il giorno successivo rifiutò per questioni personali. Oggi sul Fatto Marco Travaglio, con un buon esercizio di equilibrismo, difende il ... Leggi su nextquotidiano Sorpreso così al supermercato - Dagospia demolisce Marco Travaglio : il manettaro che delle regole anti-contagio se ne frega

Marco Travaglio - Renzi e gli italiani «agli arresti domiciliari come i suoi genitori»

Coronavirus - Francesco Boccia ospite il 1° maggio alle 22.45 di Scanzi e Sommi ad Accordi&Disaccordi. Con Marco Travaglio (Di martedì 5 maggio 2020) Dopo le dimissioni di Basentini seguite alla scarcerazione dei boss mafiosi e alle polemiche di Massimo Giletti a Non è l’Arena, la partecipazione di Nino Dialla trasmissione su La7 ha fatto finire nei guai il ministro della Giustizia Alfonso, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa per aver scelto Basentini invece del PM di Palermo. Da Giletti Diha raccontato che nel 2018 gli era stato proposto dal ministro della Giustizia Alfonsodi dirigere il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ma pochi giorni dopoci ripensò, offrendogli il posto che fu di Falcone al ministero della giustizia presso il dipartimento degli affari penali. Ma il dott. Diil giorno successivo rifiutò per questioni personali. Oggi sul Fatto, con un buon esercizio di equilibrismo, difende il ...

Noovyis : (Marco Travaglio e la doppia difesa di Di Matteo e Bonafede) Playhitmusic - - IlariaDragoni : RT @giuliaselvaggi2: Solidarietà a Marco Travaglio che non sapendo se schierarsi con #Bonafede o con Di Matteo stasera non sarà a #ottoemez… - GiuntoliStefano : RT @giuliaselvaggi2: Solidarietà a Marco Travaglio che non sapendo se schierarsi con #Bonafede o con Di Matteo stasera non sarà a #ottoemez… - _gio_cam : RT @giuliaselvaggi2: Solidarietà a Marco Travaglio che non sapendo se schierarsi con #Bonafede o con Di Matteo stasera non sarà a #ottoemez… - Tomtomt61123731 : RT @giuliaselvaggi2: Solidarietà a Marco Travaglio che non sapendo se schierarsi con #Bonafede o con Di Matteo stasera non sarà a #ottoemez… -