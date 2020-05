Lotito | «Occorre sposare la tutela della salute con la ripartenza»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 maggio 2020) Il presidenteLazio, Claudio, ha rilasciato un’intervista a Lazio Style Magazine in cui ha chiarito la propria posizione rispetto alla ripresa del calcio. E’ fondamentale conciliare lacon ladelle persone, ha detto. “Laè un bene primario, garantito dalla Costituzione, quindi non va solo preservato ma ancheto e difeso a tutti i costi. Però mi pongo un problema, come uomo, come padre di un figlio e come presidente di una squadra di calcio. Il problema che mi pongo è quello di farlacon la, che consente a tante famiglie di portare a casa il sostentamento“. Attorno al mondo del calcio ruotano varie professionalità, e tutte devono esserete. “Una società è composta da magazzinieri, fisioterapisti, cuochi, camerieri, ...