In manette il boss latitante Gregorio Giofrè | ministro degli Affari pubblici

Questa notte lo hanno bloccato in un'azienda agricola nei pressi di San Gregorio di Ippona. Come ogni grande latitante non si è mai allontanato troppo dal suo territorio

REGGIO CALABRIA - È durata solo qualche mese la latitanza di Gregorio Giofrè, esponente di spicco dei clan di San Gregorio di Ippona e "general manager" delle estorsioni del Vibonese. Anzi, per il col ...

Napoli, estorsione con metodo mafioso: in manette figlio boss Puca

Napoli – Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custod ...

