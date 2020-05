Imprese | aiuti a fondo perduto legati  ai fatturati L’ecobonus sale dal 65 al 110%

matteosalvinimi : Qui #Camera e #Senato, la Lega c'è. Siamo qui per ascoltare gli Italiani che, chiusi in casa da 50 giorni, meritano… - borghi_claudio : Tranquilli, va tutto bene. La Germania ha finora dato 1000 miliardi di aiuti alle proprie imprese - LaStampa : Bruxelles autorizza Stati e regioni ad usare l’1% dei piani di sviluppo rurale: alle imprese agroalimentari aiuti f… - chiarachiara75 : @GianfrancoDura3 No le polemiche indicano cosa sta sbagliando. dei miliardi precedentemente annunciati pochi sono e… - GitVicenza : RT @Valori_it: .@OxfamItalia alle forze politiche: l'elusione fiscale costa all'Italia 6,35 miliardi di dollari all'anno. Niente aiuti per… -

