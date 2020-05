Immigrazione, Sicilia chiede aiuto e il governo non risponde (Di martedì 5 maggio 2020) Mauro Indelicato Sofia Dinolfo Sono aumentati nelle ultime ore gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Non c'è più spazio per accogliere i migranti in sicurezza e il sindaco chiede aiuto al governo nazionale. Al suo appello si unisce quello di altri amministratori locali ma da Roma nessuno risponde Il mare è l’unico elemento realmente calmo a Lampedusa in queste ore, ma quasi paradossalmente proprio per questo è anche la principale fonte di preoccupazione. I migranti continuano ad arrivare, altri barconi ed altri gommoni nelle ultime ore hanno potuto raggiungere senza grossi problemi le sponde dell’isola. Solo in questo martedì sono stati registrati almeno tre sbarchi, per complessivi 136 migranti soccorsi e fatti provvisoriamente accomodare sul molo Favarolo. E del resto è questo l’unico luogo di ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 maggio 2020) Mauro Indelicato Sofia Dinolfo Sono aumentati nelle ultime ore gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Non c'è più spazio per accogliere i migranti in sicurezza e il sindacoalnazionale. Al suo appello si unisce quello di altri amministratori locali ma da Roma nessunoIl mare è l’unico elemento realmente calmo a Lampedusa in queste ore, ma quasi paradossalmente proprio per questo è anche la principale fonte di preoccupazione. I migranti continuano ad arrivare, altri barconi ed altri gommoni nelle ultime ore hanno potuto raggiungere senza grossi problemi le sponde dell’isola. Solo in questo martedì sono stati registrati almeno tre sbarchi, per complessivi 136 migranti soccorsi e fatti provvisoriamente accomodare sul molo Favarolo. E del resto è questo l’unico luogo di ...

Quattro sbarchi nel giro di poche ore a Lampedusa. Tra ieri sera e questa mattina sono approdati direttamente sull'isola oltre circa 150 migranti. Dopo gli arrivi di due barconi con 72 e 64 migranti s ...

Sono 1150 i siciliani fuorisede che si sono registrati al sito siciliacoronavirus.it, con l'iscrizione obbligatoria per chi rientra nell'Isola così come nelle settimane precedenti, dalla mezzanotte di ...

Quattro sbarchi nel giro di poche ore a Lampedusa. Tra ieri sera e questa mattina sono approdati direttamente sull'isola oltre circa 150 migranti. Dopo gli arrivi di due barconi con 72 e 64 migranti s ...