Ilary Blasi sui social presenta la sua capretta (Di martedì 5 maggio 2020) Ilary Blasi annuncia su “Instagram” l’arrivo in casa di una new entry: una dolcissima capra nana tibetana nera e marrone, che ha già conquistato il cuore della piccola Isabel. “Benvenuta”, scrive la showgirl in una storia social, postando la foto della sua terzogenita che abbraccia teneramente la sua nuova amica. Lo scorso dicembre l’arrivo di Donna Paola aveva portato una piccola tempesta nel matrimonio tra Francesco Totti e Ilary. Il calciatore non era per niente d’accordo sull’adozione di un gatto e, quando sua moglie l’ha portato a casa, è andato su tutte le furie: “Nemmeno mi ha chiesto nulla, l’ha presa e l’ha portata a casa. Non ci siamo parlati per due giorni, poi me ne sono innamorato”, ha raccontato qualche tempo fa durante una diretta social con Bobo Vieri. Ora però è ... Leggi su people24.myblog Ilary Blasi presenta la nuova arrivata in casa Totti : dopo il gatto “senza pelo” - la capra nana tibetana

