Gli Stati Uniti piangono la morte di Greg Zanis, «l'uomo croce»: costruiva memoriali per le vittime delle sparatorie di massa (Di martedì 5 maggio 2020) Attraversava gli Stati Uniti da un lato all'altro, piantando croci per commemorare i morti. Soprattutto i morti "scomodi", come le vittime delle sparatorie nelle scuole, che una parte del Paese avrebbe preferito dimenticare, relegandone il ricordo a un angolo buio della memoria. Adesso però sono gli Stati Uniti a piangere la morte di Greg Zanis, 69 anni. Lunedì 4 maggio, come scrive il New York Times, è deceduto a causa di un cancro alla vescica «l'uomo croce», chiamato così proprio per quella sua abitudine a costruire delle piccole croci bianche con cui si piangono i morti. Da carpentiere itinerante, con le sue mani ne ha realizzate più di 26mila in diversi Stati. È la sua versione di quel sogno americano che esiste soltanto "sulla strada", che si alimenta dello spostamento ...

Coronavirus - tutte le notizie della notte : più di 250mila i morti nel mondo. Negli Stati Uniti 1.015 vittime in 24 ore : è il dato più basso da un mese

