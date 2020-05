Due emittenti radio rifiutano l’invito di Amici Speciali

GiacomodAlelio : RT @cinematografoIT: Quasi due mesi di #RecensioniDalBalcone: il format ideato da @entespettacolo e dalla redazione della #RivistadelCinema… - Valeri0Sammarc0 : RT @cinematografoIT: Quasi due mesi di #RecensioniDalBalcone: il format ideato da @entespettacolo e dalla redazione della #RivistadelCinema… - eurekig : RT @cinematografoIT: Quasi due mesi di #RecensioniDalBalcone: il format ideato da @entespettacolo e dalla redazione della #RivistadelCinema… - laureyeli : RT @cinematografoIT: Quasi due mesi di #RecensioniDalBalcone: il format ideato da @entespettacolo e dalla redazione della #RivistadelCinema… - cinematografoIT : Quasi due mesi di #RecensioniDalBalcone: il format ideato da @entespettacolo e dalla redazione della… -

Ultime Notizie dalla rete : Due emittenti

NEWSLINET

Ai due canali Disney spenti il primo maggio si sono aggiunti gli stop ad altre 4 emittenti, tre della quale del gruppo Viacom. E' senza ombra di dubbio un momento buio per Sky Italia che a causa della ...Firenze, 5 maggio 2020 - "Se non avessimo reagito, la radio sarebbe finita come per tante altre storie di successo poi travolte dalla rivoluzione digitale. E invece abbiamo creduto nella tecnologia. E ...