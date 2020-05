Coronavirus | positivi un gip ed un carabiniere al Tribunale di Napoli

(Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn magistrato dell’ufficio del giudice per le indagini preliminari deldiè risultato positivo al. Il piano interessato è nella torre B al Centro direzionale ed è stato isolato già questa mattina e saranno presto sanificato gli ambienti mentre per cancellieri e assistenti che sono stati a contatto con il gip ci sarà la quarantena obbligatoria. Le attività giudiziarie sono comunque molto limitate e si trattano solo processi con detenuti e convalide per arresti o richieste di misure alternative. Oltre al magistrato è risultato positivo anche unin servizio al Palazzo di Giustizia. L'articoloun gip ed unaldiproviene da Anteprima24.it.

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 99.980 • Deceduti: 29.079 (+195, +0,7%) • Dimessi/Gua… - RegioneER : #Coronavirus: 26.016 i casi positivi da inizio epidemia, 166 in più di ieri, incremento FRA I PIU’ BASSI. 416 i nuo… - Corriere : Coronavirus in Italia: 210.717 casi positivi e 28.884 morti. Il bollettino del 3 maggio - Noovyis : (Coronavirus, test rapidi ai caselli autostradali: scoperti diversi positivi) Playhitmusic -… - GiovanniRoi : Italia, Coronavirus, il bilancio del 4 maggio: tornano sotto i 100mila gli attualmente positivi. Questo dimostra ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivi

Buone notizie dalla Bundesliga, in attesa che mercoledì la Merkel dia il via libera per ripartire. Dopo lo spavento di venerdì sera per le tre positività al Coronavirus del Colonia (i giocatori Jacobs ...Rispetto alla giornata di ieri, stando quanto contenuto nel bollettino ufficiale della Asl di Latina, non si registrano nuovi casi positivi. Purtroppo, però, sale il numero delle vittime che si attest ...