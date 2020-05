Anna Tatangelo | fan preoccupati | “Ti sei operata”?

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Particolarmente seguita sui social, dove vanta oltre 1,5 milioni di follower, Anna Tatangelo è finita di recente al centro della cronaca rosa per via della fine della relazione con Gigi D’Alessio. A d ...La fase 2 di Anna Tatangelo parte con molti cambiamenti, nuovi progetti in uscita e la voglia di rimettersi in gioco, partendo da una immagine di sé più bella e sensuale che mai. La cantante in questo ...