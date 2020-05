Adele spegne 32 candeline da single e in quarantena

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 maggio 2020) Adele Laurie Blue Adkins oggi spegne 32 candeline sulla torta. In quarantena negli Stati Uniti. Lontano dalla sua Londra, dove è nata il 5 maggio 1988 da Penny Adkins, «qualificata massaggiatrice, artista e produttrice di mobili», onnipresente nella sua vita da quando il padre Mark Evans, un idraulico, le abbandonò «per colpa dell’alcol». Adele aveva tre anni. A quattro cominciò a cantare, «ossessionata dalle voci». A 16 incise la prima canzone. Oggi, è una star indiscussa nell’olimpo della musica con un patrimonio di oltre 170 milioni di dollari. Ha vinto un Oscar con il singolo Skyfall e per la gioia dei fan sta per lanciare un nuovo album. Rimandato causa coronavirus a settembre, o addirittura al 2021. In ogni caso Adele dovrà aspettare ancora qualche mese per fare il suo ritorno trionfale.