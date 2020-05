22 esemplari di tonno rosso sequestrati dalla Guardia di Finanza (Di martedì 5 maggio 2020) La Guardia di Finanza a Bagheria ha sequestrato ben 22 esemplari di tonno rosso destinati al commercio illegale. I Finanzieri della Compagnia di Bagheria, hanno sequestrato, in due distinti interventi effettuati i 22 esemplari di tonno rosso e 1 esemplare di pesce spada, per un peso complessivo di oltre 350 Kg. In particolare, le Fiamme Gialle, dopo aver fermato due furgoni che circolavano nel centro cittadino, hanno ispezionato i mezzi trovando gli esemplari che al momento non possono essere pescati I tonni erano privi dei documenti rilasciati dall’Autorità Marittima che ne certificano la tracciabilità nelle diverse fasi della filiera e il cui consumo, pertanto, risulta potenzialmente pericoloso per la salute dei consumatori e pone un serio pregiudizio allo sviluppo della fauna marittima. Per i responsabili è prevista una multa fino al 12 mila euro per il ... Leggi su direttasicilia (Di martedì 5 maggio 2020) Ladia Bagheria ha sequestrato ben 22didestinati al commercio illegale. I Finanzieri della Compagnia di Bagheria, hanno sequestrato, in due distinti interventi effettuati i 22die 1 esemplare di pesce spada, per un peso complessivo di oltre 350 Kg. In particolare, le Fiamme Gialle, dopo aver fermato due furgoni che circolavano nel centro cittadino, hanno ispezionato i mezzi trovando gliche al momento non possono essere pescati I tonni erano privi dei documenti rilasciati dall’Autorità Marittima che ne certificano la tracciabilità nelle diverse fasi della filiera e il cui consumo, pertanto, risulta potenzialmente pericoloso per la salute dei consumatori e pone un serio pregiudizio allo sviluppo della fauna marittima. Per i responsabili è prevista una multa fino al 12 mila euro per il ...

Ventidue esemplari di tonno rosso e uno di pesce spada, per un peso complessivo di oltre 350 chili, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Bagheria durante due distinti interventi.

