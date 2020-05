Tensioni Usa-Cina e petrolio Wti mandano in rosso le Borse Spread in area 240

(Di lunedì 4 maggio 2020) Si moltiplicano i timori per l’economia mondiale dopo le nuoveUsa-sull’origine del coronavirus. In attesa che la “fase 2” faccia sentire i suoi effetti sulla ripresa, la domanda diresta al palo. E il Wti torna sotto i 19 dollari. A Piazza Affari crolla Atlantia

LaStampa : Il segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo accusa la Cina: «Ci sono prove enormi che il virus arrivi dal… - ZerounoTv : Le tensioni tra Usa e Cina affondano le Borse europee - InvestingItalia : Dollaro in salita, escalation delle tensioni tra USA e Cina - - newsfinanza : Borse europee aprono in rosso, pesano tensioni Usa-Cina. Attenzione al Pmi - CDEUnimi : RT @Agenzia_Italia: ??Le tensioni tra Usa e Cina affondano le Borse europee -

Ultime Notizie dalla rete : Tensioni Usa

Gli Usa, per bocca del segretario di Stato Mike Pompeo, hanno infatti rilanciato nuovamente l’ipotesi che il virus possa essere sfuggito dal laboratorio di Wuhan. Francoforte perde il 2,6%, Parigi il ...Giu' petroliferi e titoli dell'export. Atlantia in volatilita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 mag - Apertura in profondo rosso per i listini europei su cui tornano i timori per le tension ...