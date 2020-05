Temptation Island | Maria De Filippi svela il nuovo format

Leggi su chedonna

(Di lunedì 4 maggio 2020), come sarà realizzata la nuova edizione del programma dell’amore?Decosa stanno organizzando. Come sarà la nuova edizione di? Con l’avvicinarsi dell’estate, la macchina disi metteva già in modo per realizzare la nuova edizione del programma dell’amore, solitamente in onda d’estate. Quest’anno, però, sulla realizzazione … L'articoloDeilè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it