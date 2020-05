“Quando ho preso Gervinho ci facevano le pernacchie | a gennaio qualcuno voleva mandarlo

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 maggio 2020) “? Quando l’homi ridevano dietro, cile. Poi è stata la nostra fortuna, e viceversa. Cos’è successo a? Non so se era lui che volesse andare via, ma non penso. Penso chevolesse farlo andare via, ma nondel suo entourage.non è andato più in Qatar di certo non perché ha firmato tardi, se lui avesse voluto andare avrebbe potuto firmare al mattino”. Sono le parole, a Parmalive.it, del ds del Parma Daniele Faggiano. “Giovinco? L’idea c’è stata visto che ho parlato con chi lo segue e con il ragazzo a, perché se fosse andato viaavremmo dovuto cautelarci. Il ragazzo sarebbe stato entusiasta dell’idea, ma dobbiamo guardare a tante cose, sia economiche che di lista”.L'articolo “Quando ho...