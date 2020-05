PS5 e Xbox Series X con grafica mozzafiato? Il fotorealismo dell' Unreal Engine 4 in dei

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 4 maggio 2020) Dekogon Studios ha condiviso alcuni ambienti fotorealistici di prossima generazione davvero sorprendenti realizzati con4. Questi ambienti mostrano le capacità grafiche del motore e, soprattutto, suggeriscono quello che potremmo aspettarci da PS5 eX in termini di.Sulle pagine di Artstation, sono presenti alcune immagini e video davvero sorprendenti che potrebbero suggerire come lanext-gen stia puntando al totale.Possiamo vedere una palestra da basket, una classe di scienze e anche dei sotterranei di una metropolitana davvero incredibili:Leggi altro...