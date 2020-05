RegioneER : #Coronavirus, nuova ORDINANZA: dal 4 MAGGIO, obbligo MASCHERINE. RIAPRONO PARCHI e GIARDINI, BIBLIOTECHE e CIMITERI… - RegLombardia : #Coronavirus Nuove ordinanze regionali in vigore dal 4 maggio: regole per i trasporti pubblici, obbligo di indossar… - Agenzia_Ansa : Obbligo di mascherine sui mezzi pubblici, anche di stoffa: pronte le linee guida del Mit da allegare a nuovo dpcm s… - monymo76 : RT @romilasi: Governatore Calabria: - no obbligo mascherine perché avrei dovuto darle gratis. Governatore Campania: - mascherine gratis.… - bb_simo : RT @MafraLiga: Io davvero mi chiedo come si possa ancora difendere un Presidente di Regione che dice in TV di non aver imposto l’obbligo de… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo mascherine Fase 2, obbligo mascherina su bus e nei negozi Adnkronos Coronavirus: cosa si potrà fare dal 4 maggio, durante la 'fase 2', a Milano e in Lombardia

Lunedì 4 maggio comincia la 'fase 2' dell'emergenza coronavirus. Oltre quattro milioni di lavoratori tornano in attività. Riaprono i parchi e si allentano un po' le misure sugli spostamenti consentiti ...

Obbligo mascherine, cosa cambia/ Fase 2: quando indossarle e uso gel igienizzante

A partire da lunedì 4 maggio l’Italia entra ufficialmente nella cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Molte cose cambieranno anche se l’obiettivo resta sempre quello di contenere la diffusione ...

