Non c' era bisogno dello Spiegel per sapere che non siamo scemi

LucaBizzarri : Era un po’ che non ridevo così. - FBiasin : Al netto degli errori (tanti) di Orsato in quell'#InterJuve, oggi #Pecoraro dimostra perché non era adatto in quel… - borghi_claudio : @alessandrogn Si, Terenzio Cavour detto 'Pinocchio' dagli amici, noto mentitore di Asti, era famoso perchè quando a… - Ggcrm : @LeonardoRubini Secondo me non se lo è rimangiato, almeno nella sua testa. Lui credeva che l'altro ruolo fosse più… - Efisio31251859 : @Adnkronos Non ho capito? Quindi era un contrabbandiere di fidanzate? ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Non era Inter-Juve, il calcio contro Pecoraro: «L'audio di Orsato non era rilevante» Il Mattino Roland è un simbolo che va ben oltre il 30 aprile

Visto che per amor di rubrica qui posso dire e fare cose teoricamente controcorrente, stavolta ne conduco in porto una spontanea e dolcissima. Approfitto di spazio e tempo per rendere omaggio a Roland ...

morto carbonizzato a via fani

L’appartamento, dove l’uomo conviveva con una donna di 71 anni, di nome M.C.M, con problemi psichiatrici, era pieno di immondizia e materiale accumulato da anni. Ogni angolo della casa non era stato ...

Visto che per amor di rubrica qui posso dire e fare cose teoricamente controcorrente, stavolta ne conduco in porto una spontanea e dolcissima. Approfitto di spazio e tempo per rendere omaggio a Roland ...L’appartamento, dove l’uomo conviveva con una donna di 71 anni, di nome M.C.M, con problemi psichiatrici, era pieno di immondizia e materiale accumulato da anni. Ogni angolo della casa non era stato ...