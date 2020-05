Moratti | «Serie A? Io considererei concluso questo campionato»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 maggio 2020)contrario alla ripresa deldiA: ecco le dichiarazioni dell'ex numero uno dell'Inter sul destino del torneo italiano Massimo, ex presidente dell'Inter, è convinto che ildiA debba fermarsi definitivamente. Ecco le sue parole a Radio Popolare. «Iodi calcio e inizierei a preparare il prossimo. Anche se adesso tutti parlano dell'importanza sociale del calcio, lo sappiamo da tempo, far giocare insieme una squadra di calcio è un esempio negativo per l'attenzione che dobbiamo continuare ad avere soprattutto da oggi al vivere normalmente la nostra vita.virus, specialmente a Milano, non mi pare sia stato sconfitto…».