L'anticiclone africano fa sul serio: meteo caldo e soleggiato con punte di 30°C (Di lunedì 4 maggio 2020) Alessandro Ferro Da oggi a sabato un forte anticiclone africano provocherà un netto aumento delle temperature con punte fino a 30 gradi al Nord e sulle zone interne delle Isole Maggiori. Leggerà instabilità tra domani e dopodomani su alcune zone del Paese. Da domenica si apre una fase di maltempo Comincia la Fase 2 ed il meteo si adegua: un forte anticiclone africano da oggi e per tutta la settimana farà sul serio con cieli sereni e, soprattutto, temperature in aumento fino a portarsi sui 30°C in alcune zone del Paese. Temperature in aumento Il bel tempo è testimoniato dalle immagini del satellite, che questa mattina mostra un'Italia quasi interamente sgombra da nubi. Innocua nuvolosità residua soltanto tra Piemonte e Liguria e all'estremo Sud tra Calabria e Sicilia. Già dalla giornata di oggi le massime saranno in netto ... Leggi su ilgiornale Meteo 7 Giorni : parte FASE 2 e arriva l'anticiclone africano. Ma non durerà

