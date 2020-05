"In farmacia chiedi la Mascherina 1522". La frase in codice per denunciare violenza domestica (Di lunedì 4 maggio 2020) “Voglio una Mascherina 1522”. Basterà pronunciare questa frase al farmacista, per denunciare una violenza domestica. L’iniziativa nasce da un accordo tra i centri antiviolenza e la Federazione farmacisti. Dopo aver pronunciato la frase in codice, il farmacista fornirà alla donna informazioni utili e si attiverà per fornirle aiuto. Amnesty International Italia, grazie ai dati raccolti da diverse associazioni, “registra un generale e preoccupante incremento di episodi di violenza domestica nei confronti delle donne” e sottolinea l’importanza, nell’ambito della campagna #nessunoescluso, “di mantenere alto il livello di attenzione” sul tema nella gestione dell’emergenza da Covid-19.L’attuale stato di isolamento forzato sta “intrappolando diverse donne nella situazione di subire le violenze dei ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 maggio 2020) “Voglio una”. Basterà pronunciare questaal farmacista, perunadomestica. L’iniziativa nasce da un accordo tra i centri antie la Federazione farmacisti. Dopo aver pronunciato lain, il farmacista fornirà alla donna informazioni utili e si attiverà per fornirle aiuto. Amnesty International Italia, grazie ai dati raccolti da diverse associazioni, “registra un generale e preoccupante incremento di episodi didomestica nei confronti delle donne” e sottolinea l’importanza, nell’ambito della campagna #nessunoescluso, “di mantenere alto il livello di attenzione” sul tema nella gestione dell’emergenza da Covid-19.L’attuale stato di isolamento forzato sta “intrappolando diverse donne nella situazione di subire le violenze dei ...

“Voglio una mascherina 1522”. Basterà pronunciare questa frase al farmacista, per denunciare una violenza domestica. L’iniziativa nasce da un accordo tra i centri antiviolenza e la Federazione farmaci ...

"Voglio una mascherina 1522". Basterà pronunciare questa frase al farmacista, per denunciare una violenza domestica. L'iniziativa nasce da un accordo tra i centri antiviolenza e la Federazione farmaci ...