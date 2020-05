Il caso della Comunità Lautari: senza contagi grazie alla clausura ora teme la Fase 2 (Di lunedì 4 maggio 2020) Tra le mura della comunità di recupero Lautari l'hanno ribattezzata la "clausura anti-covid": due mesi di completo isolamento dal mondo esterno che ha evitato contagi tra i giovani impegnati nel recupero della loro vita e gli stessi dipendenti. Lautari, fondata nel 1992, è una Comunità terapeutica ad orientamento pedagogico riabilitativo, specializzata nella disintossicazione e riabilitazione delle persone con problemi di dipendenza. "E' una struttura completamente gratuita per gli utenti, che riesce ad autogestirsi grazie alle attività di lavoro svolte all'interno delle nostre Cooperative e alle donazioni dei privati - ha spiegato Andrea Bonomelli, presidente della Lautari -. Non è prevista alcuna compartecipazione alle spese né da parte delle famiglie né dal Sistema Sanitario Nazionale. Obiettivo è la completa ... Leggi su agi Caso Botteri - Striscia passa all'attacco. Spunta un video della Littizzetto : "La Rai non doveva sanzionare Fazio?"

