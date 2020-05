I due mesi che sconvolsero la Lombardia

beppesevergnini : Ognuno faccia la sua parte. Pensate a negozi, bar, ristoranti: da due mesi non incassano nulla, solo spese. Se può… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, fase 2, il 62% degli italiani pensa che avrà bisogno di un supporto #psicologico. Per affrontare il r… - chetempochefa : 'Noi dobbiamo individuare le persone, isolarle e isolare tutti i contatti. Questo ci può salvare da una ricaduta, p… - PpPagliaro : RT @jacopo_iacoboni: La app, non c'è. L'uso 'esteso e mirato' dei test, non c'è. Si fanno più tamponi (finalmente), ma non in tutte le re… - kappa_k2 : Siamo invecchiati dieci anni in due mesi. -

Ultime Notizie dalla rete : due mesi Reddito di emergenza erogato con una carta per due mesi Gazzetta del Sud Effetto Covid su tasse e multe: il Comune perde 20 milioni

Milioni di euro di perdite tra imposte sospese, mancati introiti da grattini e strisce blu e multe e sanzioni amministrative azzerate. A poco più di due mesi dall'inizio della pandemia, le casse di Co ...

Code ordinate, tutti con le mascherine. L'avvio composto della Fase 2 alla Stazione di Milano

Si temevano gli assalti ai treni del 7 marzo, ma va in mattinata va in scena un altro film. Per molti il ritorno a casa dopo settimane di lockdown Un popolo ordinato e composto con guanti e mascherine ...

Milioni di euro di perdite tra imposte sospese, mancati introiti da grattini e strisce blu e multe e sanzioni amministrative azzerate. A poco più di due mesi dall'inizio della pandemia, le casse di Co ...Si temevano gli assalti ai treni del 7 marzo, ma va in mattinata va in scena un altro film. Per molti il ritorno a casa dopo settimane di lockdown Un popolo ordinato e composto con guanti e mascherine ...