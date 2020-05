Fase 2 | le buone pratiche nei luoghi di lavoro Il 4 maggio webinar di Cifa Italia su

(Di lunedì 4 maggio 2020) Salute, sicurezza e rischi connessi neidisono i principali argomenti delCovid-19 e ripresa delle attività produttive. Le regole di comportamento per la sicurezza sulnella “2” alla luce del Dpcm del 26 aprile 2020, che si tiene oggi, lunedì 4, giorno in cui ripartono alcune attività industriali, produttive e commerciali. Al– che inizia alle 14,30 – si può partecipare gratuitamente andando sul sito ilcontinua.it. L’evento è organizzato dall’associazione confederale, dal fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #IlContinua, l’iniziativa di solidarietà digitale che informa e orienta il mondo produttivo, i lavoratori e i professionisti, offrendo soluzioni strategiche. Al termine degli interventi ...

SIENANEWS : Il presidente dell'ordine dei medici di Siena e segretario della Federazione Medici Italiani Roberto Monaco ha fatt… - WvQrPOpVq4RYvyP : RT @a_meluzzi: Pietro Senaldi, Conte e la Fase 2: 'I dati sui contagi migliorano, perché è vietato dare buone notizie' – Libero Quotidiano… - IlFiloMugello : - BARABBAll : Buone 12 ore di Fase 2 amici - TytoAlb82433730 : RT @Adri19510: Pietro Senaldi, Conte e la Fase 2: 'I dati sui contagi migliorano, perché è vietato dare buone notizie' -

Ultime Notizie dalla rete : Fase buone

LiberoQuotidiano.it

Specifica importante arrivata all’unisono sia dal Governo sia da Regione Liguria, dando via libera a coloro che fanno gli agricoltori non di professione, ma che coltivano appezzamenti di terreno, pubb ...Genova | Con l’avvio della FASE 2, nella nostra regione è consentito, per i soggetti che hanno la fortuna di possedere dei campi coltivati per il proprio fabbisogno personale e familiare, di recarsi a ...